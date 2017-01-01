Denizli'de "Milli Mücadele Günü" kutlandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 15 Mayıs Denizli Milli Mücadele Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İzmir'in düşman işgaline karşı Denizli'de başlatılan milli mücadelenin 98. yıl dönümü dolayısıyla Milli Mücadele Günü etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar, Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin milli mücadeleyi başlattığı Kayalık Caddesi'nden Bayramyeri Meydanı'na kadar ellerinde ay-yıldızlı bayraklarla mehter eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin torunları da katıldı.

Vatandaşlar yürüyüşe yoğun ilgi gösterirken, cep telefonlarıyla bu anları görüntüledi. Yürüyüşe katılamayan vatandaşlar ise evlerinin balkonlarından yürüyenlere bayrak sallayarak ve alkışlarla destek oldu.

Öğrencilerle beraber yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşün ardından Bayramyeri Meydanı'ndaki etkinlikte, Denizli Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaptığı konuşmada, 15 Mayıs'ın Türkiye ve Denizli için çok önemli bir gün olduğunu söyledi.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin fetvası ile milli mücadelenin fitilinin ateşlendiğini belirten Zolan, şöyle konuştu:

"Coştuğumuz ve gurur duyduğumuz bir gün. 15 Mayıs, Denizli'de milli mücadelenin başlatıldığı yer. Uzun süre bu gündeme gelmemiş. Başka şehirlerin kurtuluş günleri vardı. Denizli'nin niye kurtuluş günü yok diye kendi kendimize hayıflanıyorduk. Almış olduğumuz kararla 15 Mayıs'ı Milli Mücadele Günü olarak belirledik. Baktığımızda Denizli, Türk yurdu olduktan sonra ecdadımız, atalarımız burayı Türk yurdu yaptıktan sonra buraya düşman postalı değmemiş. Onun için ki Denizli'mizin kurtuluş günü yoktur. Gururla anacağımız, coşkuyla kutlayacağımız 15 Mayıs'ımız var."







