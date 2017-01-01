Selçuklu Av Köşkü turizme kazandırılacak

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Selçuklu Devleti'nin 13. yüzyılda yaptırdığı eserlerden Selçuklu Av Köşkü'nün ayağa kaldırılması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Antalya'da avcılık önemli ama av müzesi yok. Burayı av müzesi olarak da düşünebiliriz." dedi.

Karaloğlu, beraberinde AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram ve Müze Müdürü Mustafa Demirel ile Kemer Kaymakamlığını ziyaret etti.

Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan'dan çalışmalar hakkında brifing alan Karaloğlu, ilçede yapılması planlanan projelerin bir an önce uygulamaya geçirilmesini istedi.

Turizm sezonunun açılması dolayısıyla ilçedeki güvenlik konusunda da bilgi alan Karaloğlu, özellikle gece hayatında önlemlerin artırılması talimatı verdi.

Turizm Eğitim Merkezi (TUREM) ve Polis Merkezi Amirliği MOBESE Merkezini de ziyaret eden Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, TUREM binasının denizcilik fakültesine çevrilmesi için yaklaşık 2 milyon liraya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Paranın Kemer İşadamları Derneğince karşılanacağını ifade eden Karaloğlu, binadaki çalışmaların bu sene içinde tamamlanmasını istediklerini kaydetti.

İlçeye gelen misafirlerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamayı amaçladıklarını anlatan Karaloğlu, yapacakları çalışmalarla Kemer'in "Biri bizi gözetliyor evi" gibi olacağını vurguladı.

- İdyros Antik Kenti turizme kazandırılacak

İdyrso Antik Kenti'nin turizme kazandırılacağını belirten Karaloğlu, antik kentin Kemer ilçesinin merkezinde yer aldığına işaret etti. Karaloğlu, "Antalya Müzesinin başkanlığında antik kentte bu sene kazılara başlayacağız. Turizm için ziyarete açmak adına yapılması gerekenleri yapacağız. Eylül ayına kadar tamamlayacaklar. Kalan iş olursa gelecek sene devam ederiz." dedi.

- Selçuklu Av Köşkü

Selçuklu Av Köşkü'nün de Selçuklu Devleti'nin 13. yüzyılda yaptırdığı önemli eserlerden biri olduğunu vurgulayan Karaloğlu, söz konusu tarihi eserlerin bazen basında gereksiz gündeme geldiğini söyledi.

Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu konular çok fazla ihtisas istiyor. Burayı ayağa kaldıracağız. Şu anda burayla ilgili proje söz konusu. Müteahhit var ama işe başlaması için bilim kurulunun onay vermesi gerekiyor. Burası tescilli bir yapı. Kurul ne derse biz ona göre burayı ayağa kaldıracağız. Antalya'da avcılık önemli ama av müzesi yok. Burayı av müzesi olarak da düşünebiliriz."

Karaloğlu ve beraberindekiler daha sonra Kındılçeşme Günübirlik Kamp Alanı'nda incelemelerde bulundu.