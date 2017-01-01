Kastamonu'da ebabil kuşu bulundu

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ebabil kuşu bulundu.

Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ahmet Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya Caddesi'ndeki yeşil alanda yürüyüş yapan vatandaşların verdiği bilgi üzerine bölgeye gittiğini söyledi.

Kuşu bir kutuya koyarak dernek binasına getirdiğini anlatan Yücel, "Duyarlı vatandaşlarımızın uçamayan kuş olduğu bilgisini iletmesiyle alana gittik. Yaptığımız incelemede ebabil kuşu olduğunu tespit ettiğimiz türü dernek binamızda koruma altına aldık. Üzerinde herhangi bir yara izine rastlamadık, detaylı incelemeler için kuşu Kastamonu Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.











