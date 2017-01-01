Denizli'de çocuklara cinsel istismar davası

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde işlettiği bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla geçen yıl ağustos ayında tutuklanan ve kameraya kaydettiği cinsel istismar görüntüleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde çöp konteynerinde bulunan sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Sanık H.A'nın yargılanmasına, Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık H.A. ve avukatı ile müşteki ailelerin avukatları katıldı.

24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan H.A'nın avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep ederken, mahkeme heyeti, çöp konteynerinde bulunan harddiskteki çocuk istismarı görüntülerinin incelemesiyle ilgili Ankara Kriminal Laboratuvarından gelecek sonucun beklenmesi ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.

Çal ilçesine bağlı Denizler Mahallesi'nde bakkal işleten H.A, geçen yıl ağustos ayında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmış, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 9 Aralık 2016'da kağıt toplayıcıları Mehmet Türkan ve Alime Türkan tarafından çöp konteynerinde bulunan harddisk ve flash belleklerden çıkan çocuk istismarı görüntülerinin Denizler'deki bakkalda çekildiği belirlenmiş, H.A'nın bakkala gelen çocuklara cinsel istismarda bulunup bunları kaydettiği tespit edilmişti.