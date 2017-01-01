Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediyesi
Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Sivok, Ertuğrul Ersoy, Aziz Eraltay (Dk. 55 Onur Atasayar), Şamil Çinaz, Jorquera, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 83 Sercan Yıldırım), Bilal Kısa, Emre Taşdemir (Dk. 46 Stancu), Sinan Bakış
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül (Dk. 79 Beck), Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson (Dk. 63 Cenk Tosun), Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Quaresma (Dk. 90 Necip Uysal), Babel, Aboubakar
Goller: Dk. 65 Cenk Tosun, Dk. 90+5 Aboubakar (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Dk. 24 Bilal Kısa, Dk. 29 Sivok, Dk. 50 Ertuğrul Ersoy, Dk. 83 Jorquera, Dk. 89 Şamil Çİnaz (Bursaspor), Dk. 45+5 Quaresma, Dk. 85 Babel (Beşiktaş)
BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yendi.
46. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, sol kanattan hareketlenen Quaresma, topa çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak, direğin yanından auta gitti.
52. dakikada Bursaspor atağında, Bilal Kısa'nın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Stancu'nun sert şutunda top direğin üzerinden dışarı çıktı.
57. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kazandığı korner atışını kullanan Quaresma, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Tosic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
60. dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Jorquera'nın ara pasıyla bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahası içinde topa yerden sert vurdu. Açıyı iyi kapatan Fabricio, topu ayaklarıyla çeldi.
63. dakikada Beşiktaş atağında Tolgay Arslan'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleye giden topu Harun Tekin son anda tokatlayarak kornere gönderdi.
65. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Aboubakar'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun, kaleci Harun Tekin'i çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı plase vuruşla filelere gönderdi: 0-1.
68. dakikada Beşiktaş atağında sağ kanattan ceza sahasına yönelen Quaresma, topu kaleci Harun Tekin'in üzerinden aşırdı. Üst direğe çarpan top auta çıktı.
80. dakikada Beşiktaş atağında, Babel'in ceza sahası dışından sert vuruşunda yerden gelen topa kaleci Harun Tekin iki hamlede sahip oldu.
90+5. dakikada Aboubakar, ceza sahası içinde önünde bulduğu topu, kaleci Harun Tekin'i çalımladıktan sonra filelere gönderdi: 0-2.
Maç konuk takım Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.