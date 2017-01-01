Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla bugün yargılanmalarına başlanan 25'i tutuklu 27 eski askeri personelden aralarında dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve Ardahan Garnizon Komutanı olan eski tuğgeneral Erdem Kargın'ın da yer aldığı 13'ünün savunması alındı.

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk kez hakim karşısına çıkan ve dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve Ardahan Garnizon Komutanı olan eski tuğgeneral Erdem Kargın'ın da yer aldığı 25'i tutuklu 27 eski askeri personelin tamamı duruşmaya katıldı.

Akşam saatlerine kadar süren duruşmada, kimlik tespiti ve iddianamenin okunması sonrası tek tek savunma yapan sanıklardan Kargın'ın da bulunduğu 13'ünün ifadesi alındı.

Tutuklu sanıklardan eski binbaşı Ahmet Bilgin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kendisi için vatan haini olduğunu belirterek, "Fetullah Gülen, vatan hainidir. O gün darbe girişimi olduğunu bilseydim emre uymazdım. Darbe girişimini engellemeye çalışırdım." ifadesinde bulundu.

Bilgin, FETÖ ile hiç ilişkisinin olmadığını savunarak beraatını istedi.

Tutuklu sanık eski binbaşı Çağatay Fırıncı da 15 Temmuz günü ne olduğunu önceden bilmediğini öne sürerek, "Bu olayın bir terör olayı olabileceğini düşündüm. FETÖ ile de hiçbir bağlantım olmadı. Sadece FETÖ değil benim hiç bir cemaat ile bağlantım olmadı." diye konuştu.

Diğer tutuklu sanık astsubay Ali Dıkı da suçlamaları reddederek, "Örgüt ile hiçbir şekilde bağlantım yok. Ben o gün tamamen askeri hiyerarşi ile dışarı çıktım. Vatanıma, devletime ihanet edecek hiçbir şeyde bulunmadım." şeklinde savunma yaptı.

Diğer sanıklar da isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını talep etti.

Çok sayıda sanık yakınının da izlediği duruşma, diğer 14 sanığın ifadesinin alınabilmesi amacıyla yarına ertelendi.