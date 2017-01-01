"Ligi şampiyon bitirmek istiyoruz"

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SİVAS (AA) - TFF 1. Lig'de bitime bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, son maçta Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerek şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Otyakmaz, Sivas Valiliğinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zor bir sezon geçirdiklerini belirterek, "11 yıldır sadece uzaktan seyrediyorduk. Biraz unutmuşuz, gerçekten zor bir ligmiş. Mücadelenin had safhada olduğu bir lig." dedi.

Sezona kötü bir başlangıç yaptıklarını anımsatan Otyakmaz, "Bizden umutlar kesilmiş gibiydi. 5 maçta 4 puanda kalmıştık ve neredeyse ligin dibine demir atıyorduk. Lige bir uyum süreci yaşarken bu puanları kaybettik. Sonra futbolcular da gerçeklerle yüz yüze kalınca o mücadeleyi göstermek zorunda kaldılar." diye konuştu.

Teknik direktör Mesut Bakkal'ı kırmızı-beyazlı ekibin başına getirerek bir çıkış yakaladıklarını ve ligin ilk yarısını üst sıralarda bitirdiklerini hatırlatan Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Bu süreç devam etti, fakat sonra yine bir ivme kaybı söz konusu oldu. Ligin son 9 haftasında Samet Aybaba ile anlaştık. Engin tecrübesiyle, gergin ortamı yumuşatan, Türkiye'nin en çok maça çıkan teknik direktörünü takımın başına getirerek bu süreci de en iyi şekilde atlattık. Komşu vilayetimiz Malatyaspor ile bu aşamayı birinci ve ikinci olarak kapatarak mutlu sona ulaştık. Şimdi son karşılaşma var, bu da ligi taçlandıracak. İnşallah maçı biz kazanıp ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Malatyaspor taraftarını da tribünlere davet ediyoruz. Yasal sınır müsaade ettiği kadar onlara bilet vereceğiz. Federasyondan aradılar, birinci ve ikincilik kupasını aynı anda burada vermeyi istediklerini söylediler. Sanırım federasyon başkanımız Yıldırım Demirören kupayı vermeye buraya gelecek."

TFF 1. Lig'de 59 puanla 2. sırada yer alan Sivasspor, 34. ve son haftada 20 Mayıs'ta, 61 puanlı lider Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.