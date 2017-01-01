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BURSA (AA) - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor karşısında deplasmanda önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, Quaresma'nın sarı kart pozisyonuyla ilgili soru üzerine, "Tartışılacak bir şey yok. Maç bitti, 2-0 galip gelmişiz. Önemli bir maçtı, aldık evimize gidiyoruz. Bizim için bu kadarı da önemli. Bırakın da bunun tadını çıkaralım." diye konuştu.

Çebi, Cenk Tosun'un gol krallığı yarışındaki durumuyla ilgili olarak da, "Sonuçta ötekiler de futbolcu, Cenk ile beraber yarışıyorlar. Cenk onlardan fazla gol attığı zaman gol kralı olacak, atamazsa gol kralı olamaz." ifadelerini kullandı.