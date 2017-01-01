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BURSA (AA) - Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, "Beşiktaş gibi kadro kalitesi olarak Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı bu mücadeleyi göstermek, ilerleyen haftalar için bizi umutlandırdı." dedi.

Örnek, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Batalla, John ve Mert Örnek'i sakatlıkları nedeniyle kadroya almadığını belirtti.

Emre Taşdemir'i sakatlığı nedeniyle devre arasında çıkarmak zorunda kaldığını, Aziz Eraltay'ın da sakatlık sorunu yaşadığını dile getiren Örnek, "Bu değişiklikler, bizim ileride yapacağımız hamleleri, aksiyonları daralttı. Beşiktaş gibi kadro kalitesi iyi bir takıma karşı oynadığımız maçta, zorunlu değişiklikler maçın sonlarına doğru düşmemize neden oldu." diye konuştu.

"Uzun haftalardan sonra ilk defa Bursaspor takımı bu mücadelenin içine girdi." ifadesini kullanan Örnek, kalan 3 maçı kazanmak istediklerini, bu şekilde mücadele etmeye devam etmeleri halinde ligde iyi duruma geleceklerine inandığını vurguladı.

Bir soru üzerine, Quaresma'nın maç içinde iki sert müdahalesine hakemin gerekli cezayı vermediğini belirten Örnek, "Böyle bir pozisyon varsa gereğini yapacaksın, atacaksın. Kaçırmamak lazım. Beşiktaş ile Bursaspor maç yapıyor. Biri şampiyonluğa oynayan, biri de krizden çıkmak isteyen takım. Bu pozisyonları yoruma bırakmamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Örnek, bir gazetecinin, "Takımın mücadelesi oldukça iyiydi. Bir haftada neler değişti?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bursaspor kimliğinin oturması, bu mücadelenin gelmesi için eksiklerimize rağmen, artık sahada bir şeyleri göstermemiz gerektiğine inandırdık çocukları. Beşiktaş gibi kadro kalitesi olarak Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı bu mücadeleyi göstermek ilerleyen haftalar için bizi umutlandırdı. Oyuncularımı kutluyorum."

Taraftarların takımı çok iyi desteklediğinin altını çizen Örnek, "Uzun süredir tribünlerde böyle atmosfer görmemiştim. Taraftarlarımıza ve bu maç için bizi desteklemek için Ankara'dan gelen Ankaragücü takımı taraftarlarına teşekkür ediyorum. Onlara güzel bir galibiyet hediye etmek isterdik ama olmadı." yorumunu yaptı.

Örnek, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Batalla'nın takım için çok önemli bir oyuncu olduğunu sözlerine ekledi.





- Beşiktaş cephesi





Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor ile zor bir maç yaptıklarını belirtti.

Bursaspor'un son haftalarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle demoralize durumda olduğunu dile getiren Güneş, "Buna rağmen her şeylerini ortaya koydular, dirençli oynadılar, savaştılar." dedi.

Güneş, maçın korakor geçtiğini, hakemin de bu mücadeleye destek verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zor bir maçı kazandığımızı düşünüyoruz. Bursaspor savunma anlamında oyunu kontrol etmeye çalıştı. İkinci yarı bu direnci kırmayı başardık, golü bulduk. Onlar da gol bulabilirdi. Futbol böyle bir oyun. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bursaspor, futboluyla, tribünüyle, futbol kenti kimliğiyle önemli bir takım. Oyuncuları ve taraftarları direncini kırmamalı. Biz de bu dirençli takım karşısında hem 3 puan aldık hem güven kazandık. Biz de zor dönemden geçiyoruz. Çok çalıştık, çok emek verdik. Hak ettiğimiz şampiyonluğu istiyoruz."





- Hakem kararları





Hakemin kararlarıyla ilgili soru üzerine Güneş, "Quaresma'nın hareketine gösterilen kart doğruydu ama diğer pozisyonu görmedim. Ama daha önce Oğuzhan'a yapılan faule de kart gösterilmeliydi. Hakem art niyetli mi ona bakmak lazım. Bu konuda bir kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Fenerbahçe maçını hiç tartışmıyorum, kaç tane pozisyon var bizim lehimize ve aleyhimize." ifadelerini kullandı.

Güneş, "Bursaspor'u da çalıştırdınız. Sizin olduğunuz dönem ve Bursaspor'un bugünkü durumu ile ilgili değerlendirmede bulunur musunuz?" sorusunu, "O dönemde de sıkıntılar vardı. Yıldız oyuncular vardı, devam edilmesi gerekirdi. Bu kadar oyuncu satılmaz. Başarılı olan takım bu kadar dağıtılmaz. Arayışlar daha fazla masraf getirdi. Sportif, ekonomik ve teknik sorunlar çıktı." diye cevapladı.

İki takım taraftarları arasında gerginliğin bir an önce son bulması gerektiğine dikkati çeken Güneş, "Bursaspor'un Ankaragücü ile dostluğu var. Niye Beşiktaş veya başka takımlarla olmasın. Sahada kıran kırana mücadele olsun ama tribünlerde sorun yaşanmasın." diye konuştu.