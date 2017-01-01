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Hakkari'de araç dereye yuvarlandı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:54

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Zap Deresi'ne yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı, bir kişi akıntıya kapılarak kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy'den Van'a gitmekte olan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 27 UB 395 plakalı hafif ticari araç, Hakkari-Van karayolunun 15'nci kilometresindeki birinci tünel mevkisinde Zap Deresi'ne yuvarlandı.

Kazada yaralanan Hakkı ve Salih Berk ile Halime Çetin, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Araçtaki bir kişi ise akıntıya kapıldı.

Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekibi, kaybolan kişiyi arama çalışması başlattı.

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