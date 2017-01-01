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Kocaeli'de FETÖ/PDY davası

16 Mayıs 2017 Salı, 00:04

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve astsubayın da aralarında olduğu 16 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Gölcük Donanma Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde görevliyken meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanma ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamaları yöneltilen sanıklar hakkındaki iddianame okundu.

Savunmasında, telefonuna "ByLock" indirmediğini ve kullanmadığını öne süren deniz astsubay Kamil Sunar, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ terör örgütüne ait evde kalmadığını, dershanesine gitmediğini, Bank Asya'da hesabı olmadığını savunan Sunar, "Ne benim ne de eşimin ailesinde, akrabalarında FETÖ ile bağı olan kimse yoktur. FETÖ'cüler kamu kurumlarını ahtapot gibi sarmışlar, kendi yandaşlarını, ailelerini ve yakınlarını işe yerleştirmişler, mensuplarına maddi destek vermişler. Bize böyle bir destek veren olmadı. FETÖ üyesi olsam, bize de yardım ederlerdi. Kendi imkanlarımızla geçiniyoruz." diye konuştu.

Gözaltı kararı olduğunu öğrendiğinde polise gidip teslim olduğunu anlatan Sunar, suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanıklardan Astsubay Levent Aksoy ise "ByLock" çıktığı iddia edilen telefonu 10 yaşındaki kızının kullandığını ileri sürerek, "(ByLock) yükleseydim, o telefonu evde tutmaz, hemen yok ederdim." dedi.

Aksoy, cezaevinde FETÖ'den yargılanan çok sayıda kişi olduğunu ve onlardan hiçbirini tanımadığını, terör örgütü üyesi olmadığını öne sürdü.

Kendisinin Atatürkçü olduğunu anlatan Aksoy, "Ben vatanını, milletini seven, mesleğine ve ülkesine bağlı bir askerim. Benim böyle darbeci ve ülkesine ihanet eden hainlerle işim olmaz. Büyük bir hata olduğunu sanıyorum. Yakında adaletin tecelli edeceğine ve masum olduğumun anlaşılacağına inanıyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da FETÖ üyesi olmadıklarını, telefonlarına "ByLock" indirmediklerini ve kullanmadıklarını ileri sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, suçun vasfı, kanunda öngörülen ceza miktarı ve dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve ilgili kurumlardan dijital materyallerin istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianamede, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen 16 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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