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BURSA (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Önümüzdeki üç maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Orman, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen sene de bu sene de Bursaspor maçlarının kritik günlere denk geldiğini belirten Orman, "Bursa'da sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Onun için tansiyonu yüksek bir maçtı. Hamdolsun kazandık. Kazandığımız için mutluyuz. Mutlu dönüyoruz. Taraftarlarımız da mutlu. Önümüzde üç maç var. Önümüzdeki üç maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dürüstçe söyleyeyim biz o kadar stresliyiz ki; ben özellikle böyle sağlıklı maç yorumları yapabilecek durumda değilim." değerlendirmesinde bulunan Orman, şöyle devam etti:

"Çünkü kulübün başkanı olarak, yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber bütün sorumluluk bizim üzerimizde, biz de onun sorumluluğunu yaşıyoruz. Onun için yapacağım yorumlar çok doğru olmaz. Spor yazarlarımız daha iyi yaparlar."

Orman, "Geçen sene ile bu seneyi nasıl kıyaslıyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Geçen sene Beşiktaş'ın şampiyon olmasını herkes çok istiyordu. Bu sene herkes birlik olmuş ve bize karşı duruyormuş gibi hissediyorum. Şu andaki hissiyatım bu." yorumunu yaptı.