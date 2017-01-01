ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması

16 Mayıs 2017 Salı, 00:12

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Savcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan Aysun Aydemir (31), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan Aydemir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu arada tutuklanan Aysun Aydemir'in, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve FETÖ'nün "katalog evlilik" yöntemiyle evlilikler gerçekleştirdiği, eşinin de firari olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Zonguldak'taki cinayet
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ CİNAYET

Alaplı MYO'da mezuniyet coşkusu
YEREL

ALAPLI MYO'DA MEZUNİYET COŞKUSU
Kariyer Gazetesi 8. yaşında
YEREL

KARİYER GAZETESİ 8. YAŞINDA
Devrek Müftülüğünden yiyecek içecek kermesi
YEREL

DEVREK MÜFTÜLÜĞÜNDEN YİYECEK İÇECEK KERMESİ
Rektör Özer 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı düzenleme kuruluna teşekkür etti
YEREL

REKTÖR ÖZER 11. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI DÜZENLEME KURULUNA TEŞEKKÜR ETTİ
Gençlik merkezinden okuma etkinliği
YEREL

GENÇLİK MERKEZİNDEN OKUMA ETKİNLİĞİ
Cumhuriyet Başsavcılığından cinayet açıklaması
YEREL

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN CİNAYET AÇIKLAMASI
6. Fiziksel Kimya Kongresi BEÜ ev sahipliğinde başladı
YEREL

6. FİZİKSEL KİMYA KONGRESİ BEÜ EV SAHİPLİĞİNDE BAŞLADI
AK Partili kadınlar anneler gününde şehit annelerini unutmadı
YEREL

AK PARTİLİ KADINLAR ANNELER GÜNÜNDE ŞEHİT ANNELERİNİ UNUTMADI
Gençler &quot;Gençlik Yürüyüşünde &quot;bir araya geldi
YEREL

GENÇLER "GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜNDE "BİR ARAYA GELDİ
Anneler gününü harmankaya da kutladılar
YEREL

ANNELER GÜNÜNÜ HARMANKAYA DA KUTLADILAR
Özer, Öğrencilerle bir araya geldi
YEREL

ÖZER, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Bu hafta ne yapsak? (16 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

BU HAFTA NE YAPSAK? (16 MAYIS 2017)

 1
  • 2 Erdoğan ile Trump görüşmesinin saati belli oldu
  • 3 Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
  • 4 Bu hafta ne yapsak? (17 Mayıs 2017)