Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Savcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan Aysun Aydemir (31), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan Aydemir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Bu arada tutuklanan Aysun Aydemir'in, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve FETÖ'nün "katalog evlilik" yöntemiyle evlilikler gerçekleştirdiği, eşinin de firari olduğu öğrenildi.