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Maçın ardından

16 Mayıs 2017 Salı, 01:41


BURSA (AA) - Bursaspor'un takım kaptanı Harun Tekin, Spor Toto Süper Lig'de sahalarında 2-0 kaybettikleri Beşiktaş maçıyla ilgili, ''Onlar kazandıkları için çok mutlu çünkü zor bir deplasmandan çok zor bir galibiyet aldılar. Biz de üzgünüz.'' dedi.

Kaleci Harun, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Beşiktaş maçının kendileri, camia ve taraftarlar için çok önemli olduğunu vurgulayan Harun, "Bunun bilincindeydik. 3 haftadır dibe vurmuştuk, ayağa kalkmamız geriyordu. Ben mücadeleden dolayı mutluyum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Pozisyona da girdik, atsaydık farklı olurdu. Onlar kazandıkları için çok mutlu çünkü zor bir deplasmandan çok zor bir galibiyet aldılar. Biz de üzgünüz.'' diye konuştu.

Harun, daha sonra bir gazetecinin, "Alınan kötü sonuçları neye bağlıyorsunuz?'' sorusunu yanıtladı.

Sezonun ilk yarısında takımın başarılı sonuçlar aldığını hatırlatan Harun, şunları kaydetti:

"Ligin ilk yarısında iyi mücadele ediyorduk. 27 puanla bitirdik ilk yarıyı. Üst düzey futbol oynayarak kazanmadık, mücadele ederek kazandık bu puanları. Yaşanan bazı olumsuzluklar oldu. İlk yarıda da oldu. Çok başka olaylar olduğu için takımı demoralize etmiş olabilir. Biz 3 puan için çıkıyoruz her maça. Üst üste olan son 3 haftada takım dibe vurmuş durumda. Psikolojik olarak, kafa olarak dibe vurmuş durumdaydık ama bugün gerçekten iyi mücadele ettik. Benim gönlüm, içim rahat. Aynı mücadeleyi son 3 haftada da göstermemiz gerekiyor."


- Bilal Kısa: "Sıkıntılı dönemler geçirdik ama geride kaldı"


Bursaspor'un orta saha oyuncusu Bilal Kısa ise Beşiktaş'ı yenerek yeşil-beyazlı taraftarlara galibiyet armağan etmek istediklerini vurguladı.

Beşiktaş maçının kendileri ve taraftarlar için çok özel olduğunu anlatan Bilal, şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç haftadır da bize yakışmayan, çok kötü sonuçlar aldık açıkçası. Bugün futbola baktığımız zaman iyi oynadık. Üzerimizde bir şanssızlık var, devam ediyor. Bu mücadeleyi göstermek zorundayız. Kalan 3 maçımız var. İnşallah onları da bu şekilde oynayıp, kazanıp ligi bitirmek istiyoruz. Bu sene ben dahil tüm arkadaşlarımız inişli-çıkışlı grafikler çizdi. Sıkıntılı dönemler geçirdik ama geride kaldığını düşünüyorum."

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