Maçın ardından

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BURSA (AA) - Beşiktaş'ın Kamerunlu forvet oyuncusu Vincent Aboubakar, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda 2-0 kazandıkları Bursaspor maçıyla ilgili, "Zorluklar yaşamamıza rağmen işi çok sıkı tuttuk ve galip geldik." dedi.

Aboubakar, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursaspor ile zor bir müsabaka oynadıklarını söyledi.

Şampiyonluk yarışında maçların bu şekilde zorlu geçtiğini anlatan Aboubakar, "Gerçekten önemliydi. Doğru bir tavır, doğru bir tutum gösterdik. Sağlam bir karakter ortaya koyduk. Zorluklar yaşamamıza rağmen işi çok sıkı tuttuk ve galip geldik." diye konuştu.

Kamerunlu golcü, bir gazetecinin, "Herkes sezon sonunda Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağını merak ediyor. Sen ne düşüyorsun?" sorusuna, "Başkanımıza sormak gerekiyor. Önce şampiyon olmamız gerekiyor. Şu an onun için çalışıyoruz. Ben memnunum. Taraftarımızı, kulübümüzü mutlu etmeye çalışıyorum burada ama karar merci başkanımız. Başkanımızın karar vereceği bir durum." yanıtını verdi.

Aboubakar, başka bir soru üzerine teknik direktör Şenol Güneş'le ilgili düşüncelerini aktardı.

Güneş ile iletişiminin gayet olumlu ve yapıcı olduğunu vurgulayan Aboubakar, "Her gün birlikte çalışıyoruz. Her gün öğrenmeye çalışıyorum. Benim hem teknik direktörümüzle hem de takım arkadaşlarımla ilişkilerim gayet iyi." ifadelerini kullandı.





- Tolgay Arslan: "Başakşehir'in bize bakması lazım çünkü biz öndeyiz"





Siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ise Bursaspor maçının oldukça zorlu geçtiğini, taraftar baskısı altında mücadele ettiklerini anlattı.

Bursaspor'u tebrik eden Tolgay, "Çok sert oynadılar. Tabii ki kaybedecek bir şeyleri yoktu onların ama bu galibiyet bir adımdı bizim için. Son 3 maça da aynı şekilde çıkmamız, aynı şekilde istememiz lazım. Bu takım şampiyonluğu hak ediyor. Bunu da sonlandırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Tolgay, son 3 haftada şampiyonluk yarışının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Biz öncelikle kendimize bakıyoruz. Başakşehir'in bize bakması lazım çünkü biz öndeyiz. Geçen hafta demiştim. Biz şampiyon olacağız. Az önce de dedim. Çok hak ediyoruz bunu. Söylemek yetmiyor. Sahada mücadele etmemiz, savaşmamız lazım. Cenk'i de tebrik etmek istiyorum. Maça girdi, maçı çevirdi. Bu takımda herkes özellikli. Bunu kimse unutmasın."

Tolgay, Bursaspor galibiyetini iki gün önce dünyaya gelen kızına armağan ettiğini sözlerine ekledi.