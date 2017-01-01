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Adana'da silahlı saldırı

16 Mayıs 2017 Salı, 02:18
Adana'da silahlı saldırı

ADANA (AA) - Adana'da bir mahallede bazı evlere silahlı saldırı yapılmasının ardından aralarında husumet bulunan ailelere yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde dün akşam maskeli kişiler tarafından bazı evlere ateş açıldı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu olayın ardından aralarında önceden husumet bulunduğu belirtilen ailelere yönelik operasyon başlattı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 12 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Polis ekiplerinin, oluşabilecek taşkınlıklara yönelik önemli kavşaklarda 4 toplumsal olaylara müdahale aracını (TOMA) hazır beklettiği görüldü.

Evlerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve buna ait 15 fişek ele geçirildi.

Ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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