Bursaspor Kulübünden "loca" bilgilendirmesi

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BURSA (AA) - Bursaspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan müsabakada rakip takım yöneticilerinin misafirlerine verilen loca hakkında bilgilendirme yaptı.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden "Bilgilendirme" başlığıyla yapılan açıklamada, "Karşılaşmada, stadımızda rakip takım yönetiminin misafirlerine verilen loca, İl Spor Güvenlik Kurulunda ve maç günü eş güdüm toplantısında alınmış olan karar gereği açılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Loca ile ilgili herhangi bir bilet satışının olmadığı belirtilen açıklamada, "Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada aynı karar, güvenlik açısından zaruriyet olarak görüldüğü için kulübümüze uygulanmış ve mütekabiliyet esasına uygun olarak gerçekleşmiştir." ifadesine yer verildi.