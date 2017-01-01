ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalya'da izinsiz uçurulan "drone"lar düşürülecek

16 Mayıs 2017 Salı, 09:18

ANTALYA (AA) - Antalya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğünün uygun görüşü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Antalya Temsilciliğinin bilgisi ve Valilik makamının izni olmadan kullanılan drone'ların mahalli kolluklarca düşürüleceğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, drone'ların hava sahasını kullanım usullerinin belirlenmesi, ayrıca bu araçların emniyetli ve etkin kullanılabilmesinin yanı sıra uçuş emniyetsizlikleri ve kaza kırımlarına sebebiyet verilmemesi bakımından da son derece önemli olduğu belirtildi.

Uçuş irtifası, hızı, menzili ve ağırlığına göre değişik kategorilerde sınıflandırılan drone'ların son dönemde gazetecilik, TV dünyası, spor, yarış, seyahat, film sektörü gibi birçok alanın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların kurumsal faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla da kullanıldığına değinilen açıklamada, bu hava aracının kullanıldığı yer ve kullanım amaçları bakımından kontrol ve denetim altında bulundurulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Bu araçların başta terör örgütleri olmak üzere, iç ve dış mihraklar tarafından sansasyonel etki oluşturabilecek saldırılar ve özel hassasiyete sahip yer ve bölgelerin tespitinde de kullanılabileceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu nedenlerde Antalya'da faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca her ne amaçla olursa olsun yapılacak İHA/drone kullanımları öncesinde emniyet müdürlüğünün uygun görüşü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Antalya Temsilciliğinin bilgisi ve Valilik makamının izni alınacak. İzin alınmadan yapıldığı tespit edilen drone kullanımlarında mahalli kollukça drone'lar düşürülecek ve kullananlar hakkında da mevcut mevzuatta tanımlanan cezai yaptırımlar eksiksiz şekilde uygulanacaktır."


İLGİLİ HABERLER
Selçuklu Av Köşkü turizme kazandırılacak
YEREL

SELÇUKLU AV KÖŞKÜ TURİZME KAZANDIRILACAK
Antalya'da gasp iddiası
YEREL

ANTALYA'DA GASP İDDİASI
Antalya'da kapkaç iddiası
YEREL

ANTALYA'DA KAPKAÇ İDDİASI
Korkuteli Devlet Hastanesi'nde 2. Genel Cerrahi Uzmanı göreve başladı
YEREL

KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ'NDE 2. GENEL CERRAHİ UZMANI GÖREVE BAŞLADI
Korkutelili Gaziler ve Şehit Yakınları Kıbrıs'ta
YEREL

KORKUTELİLİ GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI KIBRIS'TA
Giritlileri buluşturan piknik
YEREL

GİRİTLİLERİ BULUŞTURAN PİKNİK
Shaman'ı 250 bin turist izleyecek
YEREL

SHAMAN'I 250 BİN TURİST İZLEYECEK
Rus tarım heyeti Antalya'da incelemelerde bulundu
YEREL

RUS TARIM HEYETİ ANTALYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Karadenizliler Derneği Başkanı Ekşi'den CHP'li Tokgöz'e kiralık büfeler cevabı
YEREL

KARADENİZLİLER DERNEĞİ BAŞKANI EKŞİ'DEN CHP'Lİ TOKGÖZ'E KİRALIK BÜFELER CEVABI
Türel'den Şükrü Önal'a Avrupa Kupa maçı sözü
YEREL

TÜREL'DEN ŞÜKRÜ ÖNAL'A AVRUPA KUPA MAÇI SÖZÜ
Jandarmadan Huzur operasyonu
YEREL

JANDARMADAN HUZUR OPERASYONU
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
19 Mayıs'ta yüzbinler buluşacak
YEREL

19 MAYIS'TA YÜZBİNLER BULUŞACAK
Döşemealtı Belediyesi personeline &quot;İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi&quot;
YEREL

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ PERSONELİNE "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ"
Antalyalı anneler yönetmen oldu
YEREL

ANTALYALI ANNELER YÖNETMEN OLDU
Başkan Uysal, kreş öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı
YEREL

BAŞKAN UYSAL, KREŞ ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI
Başkan Genç'ten güreşçilerine destek
YEREL

BAŞKAN GENÇ'TEN GÜREŞÇİLERİNE DESTEK
Büyükşehir'den Bahar Konseri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BAHAR KONSERİ
Toros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bilim fuarı
YEREL

TOROS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NDEN BİLİM FUARI
Muratpaşa'nın şampiyonu Balaban oldu
YEREL

MURATPAŞA'NIN ŞAMPİYONU BALABAN OLDU
Kepezli miniklerden 7 bölge dansı
YEREL

KEPEZLİ MİNİKLERDEN 7 BÖLGE DANSI
Anneler hem yönetti hem oynadı
YEREL

ANNELER HEM YÖNETTİ HEM OYNADI
Alanya Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni ertelendi
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ TOPLU AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİ ERTELENDİ
&quot;Gençler Kadetler Okçuluk&quot; yarışması sona erdi
YEREL

"GENÇLER KADETLER OKÇULUK" YARIŞMASI SONA ERDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Sarp, Yusuf Müdür'ü kendisinin vurmadığını kanıtlayabilecek mi?
TELEVİZYON

"POLİSİM BEN, MÜDÜRÜMÜ NASIL ÖLDÜRÜRÜM"

 1
  • 2 "Çünkü Erdoğan Rusya'dan şüpheleniyor"
  • 3 "Trump'ın yabancı bir liderle yapacağı en zor görüşme"
  • 4 Erdoğan ile Trump görüşmesinin saati belli oldu