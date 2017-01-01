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Çankırı'daki FETÖ/PDY operasyonu

16 Mayıs 2017 Salı, 09:28

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 9'u tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında asker ve kamu çalışanlarının da bulunduğu 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.B, A.A, T.Ş, H.K, H.E, H.K, O.A, E.G.E. ve S.D tutuklandı. Zanlılardan biri ifadesinin ardından diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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