Hırsızlık zanlıları kapattıklarını sandıkları kameraya yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de bir kafeteryadaki hırsızlık anı, şüphelilerin kapattıklarını zannettikleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi'ndeki bir kafeteryanın sahibi, iş yerinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olayı biri çocuk 2 şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit eden polis ekipleri, zanlılar M.T ile F.E.D'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin modemin fişini çekerek devre dışı bıraktıklarını düşündükleri güvenlik kamerası kayıtlarında, kafeteryaya gece gelen zanlıların kasadaki yaklaşık bin lirayı ve park halindeki motosikleti de alarak kaçması görülüyor.







