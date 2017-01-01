ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Maçka'da operasyon

16 Mayıs 2017 Salı, 10:14

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde yürütülen önleyici güvenlik faaliyeti esnasında sağlanan temasta bir uzman jandarma personelinin yaralandığı bildirildi.

Trabzon Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, il genelinde yürütülen istihbari çalışmalarla elde edilen veriler kapsamında Maçka ilçesi kırsalında icra edilen önleyici güvenlik faaliyeti esnasında bugün sağlanan temasta bir uzman jandarma personelinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, faillerin etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmanın devam ettiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER
Akçaabat'ta Seramik Sergisi
YEREL

AKÇAABAT'TA SERAMİK SERGİSİ
Trabzon'da Yeşilyol Projesi kapsamında 3 ayrı yayla yolunda çalışmalara başlandı
YEREL

TRABZON'DA YEŞİLYOL PROJESİ KAPSAMINDA 3 AYRI YAYLA YOLUNDA ÇALIŞMALARA BAŞLANDI
Ortahisar heyeti Gölcük'ü ziyaret etti
YEREL

ORTAHİSAR HEYETİ GÖLCÜK'Ü ZİYARET ETTİ
Trabzon'da &quot;Gençlik Yürüyüşü&quot; düzenlendi
YEREL

TRABZON'DA "GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ" DÜZENLENDİ
Başkan Sağıroğlu'na 'Özel' ziyaret
YEREL

BAŞKAN SAĞIROĞLU'NA 'ÖZEL' ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en mutsuz illeri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN EN 'MUTSUZ' İNSANLARI BU İLDE YAŞIYOR!

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik gizemli dev yaratık panik yarattı
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını