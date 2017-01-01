Maçka'da operasyon

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde yürütülen önleyici güvenlik faaliyeti esnasında sağlanan temasta bir uzman jandarma personelinin yaralandığı bildirildi.
Trabzon Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, il genelinde yürütülen istihbari çalışmalarla elde edilen veriler kapsamında Maçka ilçesi kırsalında icra edilen önleyici güvenlik faaliyeti esnasında bugün sağlanan temasta bir uzman jandarma personelinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, faillerin etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmanın devam ettiği kaydedildi.