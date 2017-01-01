Doğu Anadolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Iğdır'da 12, Erzincan'da 9, Ardahan 6, Erzurum'da 5, Ağrı'da 4, Kars'ta ise 3 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 24, Erzincan'da 21, Ağrı'da 19, Erzurum'da 17, Kars'ta 16, Ardahan'da 14 derece olması bekleniyor.