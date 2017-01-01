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Çocuklar "milli birlik ve kardeşliği" resmetti

16 Mayıs 2017 Salı, 10:22

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesince ortaokul ile lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "milli birlik ve kardeşlik" konulu 3. Ulusal Resim Yarışması sonuçlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen ve iki kategoride başvuru alınan "milli birlik ve kardeşlik" konulu yarışmaya 60 ilden 413 eser katıldı.

Türkiye'deki tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenlenen yarışma, "Hep birlikte büyük Türkiye" sloganıyla başlatılmıştı. Yarışmaya gönderilen tüm eserlerde 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı milletin direnişinin işlendiği görüldü.

Yarışmada lise kategorisinde Balıkesir'den Batuhan Çetin birinci, Trabzon'dan Ayşe Keleş ikinci, Erzincan'dan Hazel Arıtaş üçüncü oldu. Lise kategorisinde Kocaeli'nden Cansunur Duman, Diyarbakır'dan Cihan Taylan ve Malatya'dan Taha Akçay mansiyon aldı.

Ortaokul kategorisinde Adana'dan Buket Cengiz birinciliği, Ankara'dan Nazar Öztürk ikinciliği, Konya'dan Vera Aksoy üçüncülüğü elde etti. Rize'den Bengisu Kurdoğlu, Adana'dan İsmail Gülümsek ve Diyarbakır'dan Erdal Aslan'ın eserleri de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmada ortaokul kategorisinde birinciye bin 500, ikinciye bin, üçüncüye 500 lira ödül verilecek. Lise kategorisinde de birinci 2 bin, ikinci bin 500, üçüncü ise bin lira parayla ödüllendirilecek. Her iki kategoride 3'er kişiye 250'şer lira mansiyon ödülü verilecek.

İlki "Engel siz misiniz?", ikincisi "Çizgilerle merhamet" bu yıl ise "milli birlik ve kardeşlik" konusunda gerçekleştirilen ulusal resim yarışması ödüllerinin ilerleyen günlerde törenle sahiplerine verileceği belirtildi.

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