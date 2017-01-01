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Bıçaklı kavga şüphelileri, evlerinde uyurken yakalandı

16 Mayıs 2017 Salı, 10:36
Bıçaklı kavga şüphelileri, evlerinde uyurken yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştığı ileri sürülen iki şüpheli, olaydan yaklaşık yarım saat sonra evlerinde uyurken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kirmani Sokak'ta, İbrahim Ethem Çınar ile Uğur K. ve Vahdettin S. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Çınar, bıçakla yaralandı. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çınar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, şüpheliler Uğur K. ve Vahdettin S'yi, olaydan yaklaşık yarım saat sonra olay yeri yakınlarındaki evlerinde uyurken buldu.

Gözaltına alınan iki şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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