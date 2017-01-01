Emniyet Müdürü Ak, "tren hareket memurluğu" yaptı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, düzenledikleri etkinlik kapsamında kentteki doğa ve tarihi alanları gezecek olan 46 öğrenciyi tren garından yolcu ettiği sırada hareket memurunun şapkasını takıp, diskini alarak treni yola çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadele kapsamında en çok operasyon yaptığı merkez Seyhan ilçesindeki öğrencilere yönelik gezi düzenledi.

Havuzlubahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi'nden 46 kız öğrenci ve 2 öğretmen, Karaisalı ilçesindeki Varda Köprüsü ve Pozantı İlçesindeki Belemedik Vadisi'ne gitmek üzere Adana Tren Garı'na geldi.

Adana Emniyet Müdürü Ak da gardaki çocuklarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğretmen ve öğrencileri uğurlayan Ak, hareket memurunun şapkasını başına takarak, eline aldığı "hareket diski" ile treni yola çıkmasını sağladı.

Öğrenciler, günübirlik gezide çeşitli etkinliklere katılmalarının ardından, kent merkezine dönecek.