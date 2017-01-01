Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kanun Hükmünde Kararname'yle kapatılan Özel Koza Eğitim AŞ'de çalıştıkları tespit edilen, örgütle bağlantılığı 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı.
Şüphelilerden 4'ünü arama çalışmaları sürüyor.