"Türkiye'nin çatısında" terör operasyonu

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IĞDIR (AA) - "Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, çok sayıda yaşam malzemesi ile bomba yapımında kullanıldığı belirtilen materyaller ele geçirilen mağara imha edildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, terör unsurlarının yakalanması ya da etkisiz hale getirilmesi amacıyla jandarma komandoların da katılımıyla Iğdır ile Ağrı arasında yer alan Ağrı Dağı'nda operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PKK terör örgütünün mutfak olarak kullandığı tahmin edilen mağaradan, bomba yapımında da kullanılan 6 piknik tüpü, 2 mutfak tüpü, 4 akü ve çok sayıda pilin yanı sıra set üstü ocak, tencere, tava, çay seti ve çok sayıda mutfak ve yaşam malzemesi ile çeşitli kitaplar ele geçirildi.

Çoğu kullanılamaz duruma gelmiş malzemeler ile teröristlerin mutfak ve barınak olarak kullandığı belirtilen mağara, imha edildi.