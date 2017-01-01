Büyükşehir Gaziantepspor'dan birlik çağrısı

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GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un kulüp başkanı Osman Toprak, ligin son haftasında Giresunspor ile yapılacak maça tüm sporseverleri davet etti.

Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Hüseyin Kalpar'ın gelişiyle takımın toparlanmaya başladığını ve ligde kalma adına avantajlı konuma geldiğini söyledi.

Bu anlamda ligin son haftasında Giresunspor ile önemli bir maça çıkacaklarını anımsatan Toprak, şunları kaydetti:

"Ligde kalmak için birlik zamanı. Herkesi cumartesi günü stada bekliyoruz. Asla umudumuzu kaybetmedik çünkü mucizeler umudun içinde yaşar. Taraftarımıza çağrımız şu; sensiz bir kişi eksiğiz O yüzden stattaki yerini al."

Toprak, 20 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek maç için kent merkezinden saat 15.00 itibarıyla servislerin kaldırılacağını sözlerine ekledi.