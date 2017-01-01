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Eski Ulaştırma Bakanı Öksüz'ün ağabeyi öldürüldü

16 Mayıs 2017 Salı, 10:55

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kiracısı tarafından bıçaklandığı iddia edilen eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün ağabeyi Abduvahip Öksüz yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, eski bakan Öksüz'ün ağabeyi, Ergenekon Mahallesindeki evine giderek kira, elektrik ve su bedellerini istediği kiracısı N.K'yle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K'nin bıçaklayarak yaraladığı Öksüz, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abduvahip Öksüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan N.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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