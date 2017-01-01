9. Kocaeli Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuarı'nın, geçen yıl 705 bin olan ziyaretçi sayısını geçebileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın ilk üç gününden itibaren kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştığı belirtildi.

Fuarı geçen yıl 705 bin kişinin ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, geride kalan 8 yılda 3 milyon 150 bin kitapseveri ağırlayan Kocaeli Kitap Fuarı'nın bu yıl kendi rekorunu kırmaya aday göründüğü vurgulandı.

Açıklamada, organizasyonun 465 yayınevi, 600'ün üzerinde söyleşi ve etkinlikle Türkiye'nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıdığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Fuar, sadece Kocaeli'den değil il dışından gelenlerin de hücumuna uğruyor. Daha kapılar açılmadan uzun kuyruklar oluşturan kitapseverler, saat 10.30'dan itibaren kapıların açılmasıyla saat 21.00'e kadar bütün fuarı tek tek dolaşıyor. Türkiye'nin önde gelen yazar, siyasetçi, tarihçi ve gazetecilerinin söyleşilere katıldığı 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda sahaflar ve sivil toplum kuruluşlarının açtığı stantlar da yoğun ilgi görüyor. Bu yıl çocuklarını KO-MEK'in açtığı oyun alanında usta öğreticilere emanet edip, gönül rahatlığıyla fuarı dolaşan anne-babalar, tüm stantları inceleme imkanı da buluyor."

Açıklamada, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ring seferler oluşturulduğu, İzmit merkez, Gebze ve KOÜ Umuttepe Kampüsü'nden fuar alanına gün boyu ring seferleri düzenlendiği bildirildi.



