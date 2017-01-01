Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları

KONYA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunun Konya ayağında gözaltına alınan 22 zanlıdan 11'i tutuklandı.
Operasyon kapsamında yakalanan 22 kişiden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 11'i tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.
Türkiye genelinde 8 Mayıs'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Konya'da 22 kişi gözaltına alınmış, 400 gram esrar, 5 gram eroin, bir tabanca ve 43 fişek ele geçirilmişti.