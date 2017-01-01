"Üretim Reform Paketi yeni yatırımlar için fırsat"

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adil Sani Konukoğlu, sanayicilerin maliyet yükünü azaltan Üretim Reform Paketi'nin, yeni yatırımların önünün açılması için fırsat olduğunu belirtti.

Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, üzerinde yaklaşık bir yıldır çalışılan Üretim Reform Paketi’nin organize sanayi bölgelerinin (OSB) daha güçlü ve verimli çalışması, maliyetlerin iyileştirilmesi, üretimin önündeki engellerin kaldırılması ve nitelikli iş gücü yetişmesi açısından önemli düzenlemeler içerdiğini ifade etti.

Paketle, planlı sanayi alanlarında emlak vergisinin, elektrik faturalarında TRT payının, hafta sonu çalışma ruhsatı bedelinin, damga vergisi ve harçların kaldırılmasıyla yapı denetim bedeli indirimi sağlanmasının sanayicinin sırtındaki maliyet kamburunu hafifleteceğini vurgulayan Konukoğlu, kamu ihalelerinde yerli üreticilere fiyat avantajı sağlanmasının da yerli üretimi destekleyeceğini bildirdi.

OSB yönetimlerinin teknik kolej kurmasının, özel endüstri meslek lisesi ve meslek yüksekokulu açılmasının teşvik edilmesi ve öğrencilere eğitim desteği sağlanmasının kalifiye eleman sorununun çözümüne katkı sağlayacağını belirten Konukoğlu, ayrıca özel endüstri bölgeleriyle üniversitelerde teknoloji transfer ofisi kurulmasının önünün açılmasının pozitif bir gelişme olduğuna ifade etti. Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Üretim Reform Paketi sivil toplum aktörlerinin görüşleri alınarak, katılımcı ve rasyonel şekilde hazırlandı. Ülkemizin ekonomik büyümesi için yatırım şart. Yatırım ise üretim demektir, istihdam demektir. Yatırım ortamını iyileştirerek sanayicilerin rekabet gücünü artıracak Üretim Reform Paketi yeni yatırımların önünün açılması için bir fırsattır. İş dünyasının sesine kulak veren başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü olmak üzere paketin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyor, bir an önce yasalaşmasını ve uygulanmaya başlanmasını bekliyoruz. Sanayicilerin maliyet yükünü azaltan Üretim Reform Paketi, yeni yatırımların önünün açılması için fırsattır."

Gaziantep OSB’nin Türkiye’nin en büyüğü konumunda bulunduğunu ve bölgede son 3 yılda 120 yeni işletmenin faaliyete geçtiğini belirten Konukoğlu, şu anda 90 yatırımın da devam ettiğini, Gaziantepli sanayiciler olarak ülke hedeflerine ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

