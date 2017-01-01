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FETÖ'cü üç SAT komandosu Edirne'de yakalandı

16 Mayıs 2017 Salı, 11:24

EDİRNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde aktif rol aldıkları tespit edilen üç SAT komandosu, yurt dışına kaçmak için geldikleri Edirne'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz FETÖ'nün kalkışma gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Huber Köşkü'nde rehin alma timi arasında bulunan 1'i üsteğmen 2'si başçavuş 3 SAT komandosu A.Ç, Y.Ö ve M.Ö otobanda yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların yurt dışına kaçmak için Edirne'ye geldiklerini ifadelerinde belirtikleri öğrenildi.

Şüphelilerin sorguları Edirne Emniyet Müdürlüğünde sürüyor.

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