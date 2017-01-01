Trabzonspor, Avrupa yolunda son 3 haftaya odaklandı

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TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de son 5 haftada 10 puan kaybederek Avrupa kupalarına katılma yolunda yara alan Trabzonspor, ligin son 3 haftasında oynayacağı maçlara odaklandı.

Bordo-mavililer, hafta sonu şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir ile sahasında karşılaştıktan sonra 3. sırada yer alan Fenerbahçe'ye konuk olacak, son hafta da ligin alt sıralarında bulunan Bursaspor'u ağırlayacak. Karadeniz ekibi, bu 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sezon sonunu UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilecek bir noktada tamamlamayı hedefliyor.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısının başlamasıyla çıkışa geçerek iyi bir hava yakaladıklarını ancak son haftalarda kendilerine yakışır sonuçlar alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Artık kalan 3 haftaya bakmak zorunda olduklarını dikkati çeken Saral, "Bu sezon sonu Avrupa'da yer almak istiyoruz. Avrupa'yı çok önemsediğimizi, olmazsa olmazımız olduğunu hep söyledik. Kalan 3 haftada her takımın hedefi olabilir. Ama bizi onların durumu değil kendi hedeflerimiz ilgilendiriyor. Zorlu maçlar olduğunu biliyoruz ancak bu maçları kazanabilecek güçte olduğumuzu da biliyoruz." dedi.





-Medipol Başakşehir maçı





Saral, önlerindeki oynayacakları ilk maçı düşündüklerini vurgulayarak, "Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yarışı bizi ilgilendirmiyor. Son haftalarda taraftarımızı üzdük. En büyük istediğimiz şeylerden biri taraftarımızı mutlu etmek, sevindirmek. Alacağımız galibiyetlerle hem moral değerlerimizi yükseltmek hem de kayıpları telafi etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor gibi büyük bir camianın her zaman hedefleri olacağını belirten Saral, "Son 3 haftada alacağımız sonuçlar sadece Avrupa kupalarına katılmamız açısından değil gelecek sezon öncesi vereceği pozitif ivme açısından da önemli. Gelecek sezon ki hedeflerimiz açısından da alacağımız galibiyetler bir ışık tutacaktır. İnşallah sezonu kayıpsız şekilde tamamlayacağız." şeklinde konuştu.





-Taraftara çağrı





Saral, ligin son 3 haftasında sahalarında oynayacakları karşılaşmada taraftar desteğine büyük ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Medical Park Arena'da Medipol Başakşehir ile yapacakları karşılaşmaya taraftarları davet eden Saral, "Onları son haftalarda üzdüğümüz farkındayız. Ama biz geldiğimiz bu noktadan yine taraftarımızla ayağa kalkacağız. Taraftarlarımızla hedefe yürüyeceğiz. Onlara ihtiyacımız var. Nasıl ikinci yarıda bir çıkış yakalayıp onları mutlu ettiysek, yine seyir zevki yüksek bir maç onlara sunacağımıza, galip geleceğimize inanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.



