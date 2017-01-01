9. Kocaeli Kitap Fuarı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuarı'nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı İzmit Akademi Lise öğrencileri tarafından kaleme alınan "Uzun Yolun Yolcuları" adlı kitabın tanıtımı gerçekleştirildi.

Kılavuz Gençlik Sahnesi'ndeki tanıtım programına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Gençlerimizi bu tür etkinliklerle yetiştiriyor, geleceğe hazırlıyoruz. Hayat uzun bir maraton ve hep mücadele dolu. Mücadelede sahip olduğumuz medeniyetin ışığını parlatmak için bu tür çalışmalara önem veriyoruz. Ödül alan öğrencileri tebrik ediyor, başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kitap, bir yıl boyunca şiir, hikaye, roman, deneme/düşünce, biyografi/portre kategorilerinde eğitim alan 56 Akademi Lise öğrencisi tarafından hazırlandı.

Kitap tanıtım töreninin sonunda, Akademi Lise Yazarlık Okulu Atölyesinden mezun olan öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal tarafından katılım belgesi verilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları hediye edildi.

Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, öğrenciler ve aileleri katıldı.

