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Tunceli'de 31 bölge "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

16 Mayıs 2017 Salı, 11:49

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle 31 ayrı bölgenin 30 Mayıs'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda kentteki bazı alanların "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölge, 16-30 Mayıs tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.

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