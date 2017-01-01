Belediyeden engelli yazara imza günü

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış Belediyesi, "Engelliler Haftası" dolayısıyla bedensel engelli yazar Umut Yılmaz'ın "Umut Şiirleri" kitabı için imza günü düzenledi.

Sarıkamış ilçesi İnönü Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan bedensel engelli Umut Yılmaz'ın (21) Sarıkamış Belediyesi sponsorluğunda çıkardığı "Umut Şiirleri" kitabı için bir düğün salonunda imza günü gerçekleştirildi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Köksal Toksoy, burada yaptığı açıklamada, imza gününü özellikle Engeliler Haftası'nda organize etmek istediklerine işaret ederek, "Umut kardeşimizin yazdığı şiir kitabı için imza günü yaptık. Bu salonda hemşehrilerimize, belediye çalışanlarına, sevdiklerine kitabını imzalayarak hediye etti. Biz de onunla bu mutluluğu paylaştık." dedi.

Toksoy, Yılmaz'ın yanı sıra diğer engellilere de destek olmaya çalıştıklarına işaret etti.

Umut Yılmaz da kendisini engelli olarak görmediğini söyleyerek, "Engelli olmak elimizde değil ama engelleri aşmak elimizde. Ben bu kitabımla engelleri aşarak hedefime ulaştım." sözlerine yer verdi.

imza gününe, Toksoy'un yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Serkant Aykul, belediye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.



