Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Irak uyruklu bir kişi "DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi" olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, bazı dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin, savcılık sorgusu devam ediyor.