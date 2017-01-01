ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

16 Mayıs 2017 Salı, 11:54
Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak uyruklu bir kişi "DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi" olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, bazı dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin, savcılık sorgusu devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER
Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi
YEREL

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN YEĞENİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Karadeniz'de batan Rus gemisi
YEREL

KARADENİZ'DE BATAN RUS GEMİSİ
Sakarya'da FETÖ/PDY davası
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY DAVASI
Akyazı'da yöresel etkinlikler stantlarına yoğun ilgi
YEREL

AKYAZI'DA YÖRESEL ETKİNLİKLER STANTLARINA YOĞUN İLGİ
Özel Adatıp Hastanesi &quot;Hemşireler Gününü&quot; kutladi
YEREL

ÖZEL ADATIP HASTANESİ "HEMŞİRELER GÜNÜNÜ" KUTLADİ
Kazımpaşa'da doğalgaz için geri sayım
YEREL

KAZIMPAŞA'DA DOĞALGAZ İÇİN GERİ SAYIM
Kazımpaşa'da doğalgaz için geri sayım
YEREL

KAZIMPAŞA'DA DOĞALGAZ İÇİN GERİ SAYIM
Başkan Dişli'den, TİMFED Başkan Yardımcısı Bayrak'a ziyaret
YEREL

BAŞKAN DİŞLİ'DEN, TİMFED BAŞKAN YARDIMCISI BAYRAK'A ZİYARET
Sakaryaspor'a coşkulu karşılama
YEREL

SAKARYASPOR'A COŞKULU KARŞILAMA
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını