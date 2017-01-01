"Kilis, nüfusuna göre istihdam seferberliğinde 3. sırada"

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KİLİS (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kilis İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ardından başlattıkları çalışmaların sonucunda kentte 617 kişilik yeni istihdam yaratıldığını belirterek, "Nüfus oranına göre ilimiz, artı istihdamda Türkiye genelinde 3. sırada yer alıyor. Yıl sonuna kadar 2 bin kişinin istihdam edilmesini hedefliyoruz." dedi.

Akkaş, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla kurumda düzenlediği basın toplantısında, sosyal güvenliğin önemine işaret etti, hafta dolayısıyla yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ardından kentteki sanayici ve iş adamlarının katılımıyla toplantılar düzenlediklerini anlatan Akkaş, burada teşvikleri anlattıklarını söyledi.

Akkaş, Kilis için koydukları istihdam hedefine yıl sonuna kadar ulaşacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kilisli iş adamlarımıza, sanayicilerimize, KOBİ'lerimize, meslek mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar ilimizde 657 kişi istihdam edildi. Kilis'te artı istihdam, ağırlıklı olarak tekstil ve inşaat sektöründe gerçekleştirildi. Nüfus oranına göre ilimiz, artı istihdamda Türkiye genelinde 3. sırada yer alıyor. Yıl sonuna kadar 2 bin kişinin istihdam edilmesini hedefliyoruz."