Adıyaman'da öğrenciler arkeolojik kazı çalışması yaptı

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ADIYAMAN (AA) - "Yerden Göğe Doğa Serüveni" projesi kapsamında, Adıyaman Müzesi bahçesinde düzenlenen kazı çalışmasına 20 öğrenci katıldı.

Adıyaman Müzesi bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, bahçede kazı çalışması yaptı. Arkeologlar, öğrencilerden daha önce müzenin bahçesine gömdükleri tarihi eserleri bulmasını istedi.

Öğrenciler, kazı sonunda sikke, çömlek parçaları, kandilden oluşan 20 tarihi eseri gün yüzüne çıkardı. Bulunan tarihi eserler, Adıyaman Müzesine teslim edildi.

TÜBİTAK tarafından fonlanan projeye, Adıyaman Üniversitesi, Pozitif Gelişim ve Girişim Derneği, Adıyaman Müze Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Oryantiring Federasyonu Adıyaman İl Temsilciliği de destek veriyor.

Proje Koordinatörü Fuat Tokur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilim ve Sanat Merkezi'nin yürüttüğü proje kapsamında öğrencilerin müzede canlandırma yöntemiyle arkeolojik kazı çalışması yaptığını belirtti.

Çocukların arkeologlar eşliğinde tarihi eserleri tanıdıklarını ifade eden Tokur, şöyle konuştu:

"Çocuklara Adıyaman'a ait tarihi kültürel varlıkları korunmasını aşılamayı amaçlıyoruz. Doğal ortamdaki bilimsel süreçlerin farkına varmasını sağlayarak daha bilinçli çalışma sürecini devam ettirmek istiyoruz. Projemiz, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi koordinatörlüğünde üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçirildi. Doğa eğitimine duyarlı olan süreçleri önemseyen çocukları tercih ettik."

Öğrencilerden Gamze Yücel ise müzede kazı yaptıklarını, ileride bu meslekte çalışacak arkadaşları olacağını dile getirerek "Kazı sonunda bazı tarihi eserler bulduk. Amacımız burada sadece toprağı kazmak değil tarihi eserleri bularak kültürümüzü yaşatmak. Bulduğumuz eserlerden dolayı mutlu olduk." dedi.