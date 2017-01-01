Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye getirildi.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yenikent Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen aralarında eski futbolcu ve teknik direktör Ş.Y'nin de bulunduğu şüpheliler, adliyeye getirildi.
Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.
Öte yandan, şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia ediliyor.