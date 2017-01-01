Hakkari'de aracın dereye yuvarlanması

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Zap Deresi'nde akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü Arama Kurtarma ekibi, sabah saatlerinde bölgeye gelerek arama çalışmalarına devam etti.
Ekipler demir çubuklar kullanarak, akıntıya kapılarak kaybolan Miran Berk'i (60) bulmaya çalıştı.
Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy'den Van'a giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 27 UB 395 plakalı hafif ticari araç, dün Hakkari-Van karayolunun 15'nci kilometresindeki birinci tünel mevkisinde Zap Deresi'ne yuvarlanmıştı.
Kazada yaralanan Hakkı ve Salih Berk ile Halime Çetin vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılmış, akıntıya kapılarak kaybolan Miran Berk'e ise ulaşılamamıştı.