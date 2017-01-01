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ABD'ye mermer ihracatı arttı

16 Mayıs 2017 Salı, 12:14

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, Birliğin ABD'ye yaptığı ihracatın tutarının yılın ilk 5 ayında yüzde 37 arttığını belirterek, "İhracat rakamları 5,7 milyon dolardan 7,8 milyon dolara ulaştı. Yılın 5 ayında gerçekleşen ihracat artışı geleceğe yönelik umutları artırdı." ifadesini kullandı.

Satıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Akdenizli mermer ihracatçıları olarak Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi çerçevesinde yürüttükleri çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını bildirdi.

Ekonomi Bakanlığının desteğiyle yürütülen URGE projelerinin, Batı Akdenizli mermer ihracatçıları üzerinde doping etkisi yarattığını belirten Satıcı, şunları kaydetti:

"URGE kapsamında bir kez gidilen Çin'e ihracat 58,4 milyon dolardan 86,7 milyon dolara yükseldi ve ihracat artışı yüzde 48,4'e ulaştı. Batı Akdenizli mermer ihracatçılarının alternatif pazar kapsamında özel bir önem verdiği ve 1,5 yılda 3 kez gittiği ABD pazarındaki ihracat artışı yüzde 37'ye yükseldi. İhracat rakamları 5,7 milyon dolardan 7,8 milyon dolara ulaştı. Yılın 5 ayında gerçekleşen ihracat artışı geleceğe yönelik umutları artırdı."

Satıcı, mermer ihracatçılarının Kanada, Avustralya ve İtalya'ya da gittiğini, bu ziyaretlerin de gelecek dönemde ihracata olumlu yansımasını beklediklerini vurguladı. Satıcı, "Birlik yönetimi olarak Batı Akdeniz'in mermer ürünlerinin dünyanın tüm ülkelerine ihraç edilebilmesi için başlattığımız çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Mustafa Satıcı, yakın zamanda URGE projelerinin bir yenisini daha hayata geçireceklerini, "Batı Akdeniz Mermer Kümesi" isimli yeni projeye katılım başvurularının alınmaya başlandığını bildirdi.


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