Zonguldak'ta kaybolan lise öğrencisi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesine yaklaşık 6 ay önce yerleşen Ersin ve Esin Kuzucu çifti, Zonguldak'ta lise eğitimine devam eden ve 15 gün önce ortadan kaybolan kızları Döndü Kuzucu'nun hayatından endişe duyuyor.

Anne Esin Kuzucu, okulunu bitirmesi için Çaycuma ilçesinde dedesinin yanına bıraktıkları 16 yaşındaki kızı Döndü'nün Çaycuma Çok Programlı Lisesine gittikten sonra eve dönmediğini, kendisinden haber alamayınca da 1 Mayıs'ta Soma Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Kalp ve astım hastası olan kızının hayatından endişe ettiğini kaydeden anne Kuzucu, "Kızımın sağ salim gelmesini istiyorum. Yavrum artık geri dön. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Bir keresinde aradı ve 'Anne iyiyim, dönmeyeceğim' dedi. Yanında bulunan insanların bunu söylettirdiğine inanıyorum. Yavrumu çok özledim." dedi.

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Kızının bir an önce bulunmasını isteyen Kuzucu, şöyle konuştu:

"Japonya'ya gitme hayali vardı. Babam kredi çeksin demişti. Kızım her ne olursa olsun sen benim evladımsın. Dimdik ayaktasın onu da biliyorum ama zor durumda olduğunu da biliyorum. Ne olur bir ses ver. Ne niyetle kaçırdınız kızımı. Bunu söylemelerini istiyorum. Eğer niyeti ciddiyse, severek gittiyse, yine arkasında duracağım ama yeter ki geri dönsün. Dedesi ve ninesi çok hasta, babası da öyle. Onu çok özledim. Bana söz vermişti. İlk önce okuyacağım, sonra evleneceğim ve size bakacağım. Yavrum nerede? Ne hale getirdiler bilmiyorum. En son beni arayarak 'Anne beni kurtar' dedi. Kızımı kurtarmak için her şeyi yapacağım. Canımı bile ortaya koymaya razıyım."

Kaybolan ablasını çok merak ettiğini söyleyen kardeşi Çiğdem Kuzucu ise "Ablacım ne olur gel. Çok üzülüyoruz. Yalvarıyorum gel artık. Seni çok seviyorum ablacım. Gitmene çok üzülüyorum. Akşamları uyku uyuyamıyorum. Rüyalarıma giriyorsun, gel artık. Odamın bir tarafında sanki sen varmışsın gibi geliyor." diye seslendi.





