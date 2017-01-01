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Salça içinde uyuşturucu yakalandı

16 Mayıs 2017 Salı, 12:34

UŞAK (AA) - Uşak'ta, polisin yaptığı operasyonda salça dolu bidonlar içine gizlenmiş 8 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması sonucu, kargo şirketi kullanılarak Uşak'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Kargoyla gelen 4 bidonu teslim alan şüpheliyi takibe alan polis ekipleri, bir süre sonra alınan malzemeler başka bir araca nakledilirken operasyon yaptı.

Narkotik köpeği kullanılarak gerçekleştirilen aramada, salça dolu bidonların içerisine gizlenmiş 8 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili kargoyu teslim almaya gelen İ.A (38) ve A.A. (42) gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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