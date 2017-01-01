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Gaziantepspor'un aklı galibiyette, gözü Bursaspor'da

16 Mayıs 2017 Salı, 12:36


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'e tutunması zorlaşan Gaziantepspor, bundan sonraki süreçte ligde kalabilmek için bir yandan galibiyet kovalayacak öte yandan da Bursaspor'un maçlarını takip etmek zorunda kalacak.

Teknik direktör Bülent Uygun'un gelişiyle toparlanma sürecine giren, daha sonra yeniden galibiyet hasreti yaşayan kırmızı-siyahlılar, küme düşen Adanaspor'dan sonra potadaki en güçlü rakip konumuna geldi.

Son olarak Galatasaray'a 2-1 yenilen Gaziantep ekibini, bundan sonra ligde kalabilme adına zorlu bir süreç bekliyor. Kalan 3 maçını kazanmak zorunda olan Gaziantepspor'a, bu olası galibiyetler de ligde kalmak için yeterli olmayacak. Düşme potasının 35 puanla hemen üzerinde bulunan Bursaspor'u kendisine rakip olarak belirleyen 26 puanlı Gaziantep ekibi, Bursa temsilcisinin de bu 3 haftayı puansız kapatmasını bekleyecek. Bursaspor'un alacağı 1 puan, Gaziantepspor'un ligden düşmesine yetecek.

Kalan maçlarda Gaziantepspor'un 9 puan, Bursaspor'un ise puan alamaması halinde, Gaziantep ekibi averaj farkıyla lige tutunacak.

Ligde Gaziantepspor, evinde Bursaspor'u 3-2 mağlup ederken deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu. 31. hafta sonunda Bursaspor'un eksi 23, Gaziantepspor'un ise eksi 26 averajı bulunuyor.


- Zorlu maçlar


Gaziantepspor'u bundan sonraki süreçte 3 önemli maç bekliyor.

İlk önce Çaykur Rizespor'a konuk olacak Gaziantepspor, daha sonra evinde Beşiktaş ile son olarak da dış sahada Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bursaspor ise bundan sonra sırasıyla Antalyaspor (D), Gençlerbirliği ve Trabzonspor (D) ile mücadele edecek.

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