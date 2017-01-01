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BBDSO'dan "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" konseri

16 Mayıs 2017 Salı, 12:37

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Demir Demirkan senfonik rock müziği özel programı ile kutlayacak.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra, rock müziğin temsilcilerinden Demir Demirkan'ın bestelerinin senfonik düzenlemeleriyle seyirci karşısına çıkıyor.

Anadolu Üniversitesi senfoni orkestrası şefi Murat Göktaş'ın yöneteceği konserde Demir Demirkan, piyanist ve aranjör Eray İnal, bas gitarist Levent Candaş ve baterist Arbak R. Dal yer alacak. Konserde Demir Demirkan, senfonik düzenlemeleri Eray İnal'a ait bestelerinden oluşan bir programla Bursa seyircisiyle buluşacak.

Konser, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.


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