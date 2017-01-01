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Sıkıyönetim listesindeki tuğgeneral hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

16 Mayıs 2017 Salı, 12:59

AFYONKARAHİSAR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında sözde "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"nde yer alan eski Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez hakkında, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"nde, Afyonkarahisar'da İkmal ve Garnizon Komutanı olarak görev yaparken Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine atanmış olarak adı geçen İsmet Gökhan Gülmez hakkında, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı Osman Çabuk tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

TSK'dan ihraç edilen Gülmez'in, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Gülmez'in yargılanacağı davanın ilk duruşması 14 Haziran'da yapılacak.

FETÖ'nün darbe girişiminden önce Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez, darbe girişiminin ardından 16 Temmuz'da gözaltına alınmış, 17 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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