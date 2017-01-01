"Güvercin cinayeti" davasında müebbet hapis

ADANA (AA) - Adana'da güvercin hırsızlığı nedeniyle tartıştığı kişiyi tüfekle ateş ederek öldüren sanık, müebbet hapisle cezalandırıldı.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğurcan Aladağ (22) ile maktul Sinan Gül'ün (34) ağabeyi İnan Gül ve avukatları katıldı.
İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, Aladağ’ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Sanık Aladağ savunmasında, eski ifadelerini tekrarladı. Olaydan yaklaşık 2 hafta önce arkadaşıyla mahalledeki "elektrikçi Kadir" olarak bilinen kişinin evinin damındaki 6 çift güvercinini çaldıklarını anlatan Aladağ, bu hırsızlıkla ilgili elektrikçinin arkadaşı Sinan Gül'le yaşanan tartışma sırasında olayın gerçekleştiğini, silahı korkutmak amacıyla ateşlediğini ileri sürdü.
Karar için verilen aradan sonra mahkeme heyeti, sanık Aladağ’a "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
Denizli Mahallesi’nde 9 Ocak'ta arkadaşının güvercinlerini çaldığı gerekçesiyle Uğurcan Aladağ’ın evine giden Sinan Gül, yaşanan tartışma sırasında sanığın tüfekle ateş etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.