Engelli gençler bir günlüğüne polis oldu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te engelli gençler bir günlüğüne polis olmanın heyecanını yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen programda engelli gençler, bir günlüğüne polislerle mesai arkadaşı oldu.

Polis üniforması giyen engelliler, TOMA'yla yapılan su gösterisini izledikten sonra trafik polislerinin motosikletlerine bindi. Anonslar yaptıktan sonra bomba köpeği Angel'in gösterisini izleyen gençler, büyük heyecan yaşadı.

Polislerle beraber zılgıt çeken gençler, polis olmanın keyfini çıkardı. Etkinlik, öğrencilerin polislerle hatıra fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Muhammed Ziya Uçar, polis olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek kendileriyle ilgilenen polis abilerine çok teşekkür ettiğini söyledi.

Su gösterisi izlediklerini anlatan Uçar, "Köpeğin gösterisini izledik. Anons yaptık. Çok mutluyum" dedi.

Onur Gül de çok heyecanlı olduğunu, yine gelmek istediğini kaydetti.